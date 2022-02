Il Qatar spegne il sogno di Biden di sostituire il gas russo

Ci ha pensato martedì il ministro dell’energia del Qatar Saad al Kaabi a risvegliare Joe Biden dal sogno di sostituire da un giorno all’altro le forniture di gas russo per l’Europa. Né il Qatar, in possesso tra le riserve più ingenti del mondo, né un altro paese ha la capacità di sostituire le forniture russe all'Europa con il gas naturale liquefatto (Gnl) in caso di guerra aperta tra Mosca e Kiev, ha spiegato martedì il ministro dell'energia del Qatar aprendo il sesto vertice del forum dei paesi esportatori di gas (Gecf) in corso a Doha. Qualche settimana fa Biden si...