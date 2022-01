Federica Di Carlo, intervista visiva #01

Classe 1984. Lavora tra Milano e Roma. La sua pratica si muove al confine tra arte e scienza, per la realizzazione dei suoi lavori collabora con gli scienziati e fisici dei vari centri di ricerca internazionali. L'osservazione degli equilibri del mondo è alla base della ricerca; attraverso l’indagine dei limiti, le connessioni, le resistenze tra l’essere umano e la natura, Di Carlo evidenzia la tensione che si genera tra di essi per poi trasformarli in chiave poetica. La scienza è il suo punto di partenza ma non quello di arrivo. I suoi lavori sono stati esposti nei principali musei e...