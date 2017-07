Ma Baricco insisteva: «Tu sei una squadra che vince in casa, sempre. In trasferta, quasi dappertutto. C’è un unico stadio in cui la tua squadra perde. È lo stadio del Pd. Mi spieghi perché ti incaponisci a giocare sempre lì?».

(da «Avanti» di Matteo Renzi, Feltrinelli, pag. 53)