Regione Toscana: «Attenti al lupo», ma anche alla disinformazione

Attenzione possibile presenza lupo»: da qualche settimana un volantino con questo titolo compare nel blog del settore agcoltura del sito della Regione Toscana con tanto di foto di lupo minaccioso in apertura, giusto per ribadire il concetto. Realizzato a cura della Task Force Lupo della Regione, dovrebbe contenere consigli per chi si imbatte in un lupo durante un’escursione o una semplice passeggiata: si parte con indicazioni più che condivisibili, prima fra tutte evitare di avvicinarsi per fare foto o video e allontanarsi con calma, ma poi il tono si fa sempre più allarmistico. Dall’invito a «non perdere mai di vista...