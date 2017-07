Ho stima di Macron, ma non posso seguire le sue orme. E non solo perché in Francia vige un sistema elettorale totalmente diverso, ma anche per un fatto semplice, banale: il suo partito si chiama Em, che vuol dire En Marche, ma anche Emmanuel Macron. I partiti del Ventunesimo secolo non possono fare a meno di un leader, ma non possono basarsi solo su un leader. Almeno in Italia, dico.

(da «Avanti» di Matteo Renzi, Feltrinelli, pag. 54)