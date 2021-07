Salernitana iscritta in serie A: ammesso il trust di Lotito

Lotito ce l’ha fatta. Anche stavolta. Dopo giorni di discussioni, trattative e montagne di documenti prodotti nel trust rivisto per la gestione della Salernitana nei prossimi sei mesi, in attesa della cessione del club, il patron della Lazio è riuscito a convincere la federcalcio: dunque, la Salernitana è ufficialmente iscritta alla Serie A che partirà tra qualche settimana. Il consiglio federale della Figc di ieri ha accettato la nuova soluzione prospettata da Lotito, che secondo il regolamento non può essere coproprietario di due club nella stessa categoria. Il 29 giugno era stata bocciata la prima versione del blind trust per...