Politica industriale e licenziamenti. Medaglia a due facce

La manifestazione dei lavoratori Gkn oggi a Firenze è importante non solo per i lavoratori coinvolti ma per tutti coloro che si stanno ribellando a chiusure e deindustrializzazione, a catene del valore spezzate e ricucite, troppo spesso altrove. Delocalizzazioni in Polonia per Gkn, in Romania per Bekaert che qualche anno fa ha trasferito dallo stesso territorio la produzione di rivestimenti in acciaio per pneumatici. Insieme a molti altri, sollevano due questioni fondamentali per l’industria italiana. La prima riguarda la transizione a nuovi modelli e tecnologie delle filiere della componentistica. Filiere ancora per lo più agganciate alla grande produzione tedesca, ma...