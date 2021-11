Jaco Pastorius, la magia spezzata

Chissà se, oggi, avrebbe ancora i lunghi capelli che lo facevano assomigliare a un guerriero navajo. Oggi, se così fosse, all’alba del primo dicembre 2021, avrebbe compiuto settant'anni. Un esplosivo cocktail di sfortuna, scelte sbagliate, sliding doors della vita se l'è portato via, invece, a trentasei. Lui era Jaco Pastorius. Professione: il più grande bassista elettrico del mondo. L’uomo che per il basso elettrico ha fatto quello che Jimi Hendrix ha indicato per i chitarristi: la via dell'immaginazione dell'impossibile, perseguita inseguendo e forzando i limiti che si hanno quando si imbraccia uno strumento relativamente «giovane» tutto da scoprire e impostare....