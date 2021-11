Emozioni sonore con Nils Berg

Un ambiente lo si può leggere, rileggere, manipolare, ricreare. Soprattutto con il linguaggio della musica e della creazione istantanea. Rileggere, ricreare il sound di una regione come quella della Basilicata sembra cosa facile. Ma non lo è . Il progetto Naturarte Dreaming ha fatto si che il jazzista Nils Berg approdasse in terra lucana e cercasse emozioni sonore da archiviare e poi manipolare. Pertanto ha registrato, sentito, filmato esperienze sonore e a poi condensato il tutto in un live di una buona ora che ha presentato presso il Teatro Comunale di Potenza. Certo per un tipo di musica come la...