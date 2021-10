Don Puglisi, il parroco che dalla chiesa cacciò i mafiosi

Riflettere su padre Puglisi, specie in Sicilia, è sempre ora. Perché sul parroco di Brancaccio non si è compreso e detto abbastanza. Meno ancora si sono dette le cose più significative direttamente connesse con la fede. Non si sono colti finora gli aspetti nuovi, singolari, specifici della sua pastorale notoriamente antimafia: che è stata la causa determinante la sua tragica fine. Antimafia, parola negata, che alcuni tentano di cancellare dalla vita del parroco. E Puglisi può rappresentare così, al massimo, solo l’eccezione: senza seguito, senza repliche. Per cui si può affermare che don Pino è stato e è morto solo:...