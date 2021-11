Diavoli e vertigini, l’esplosiva Fire! Orchestra

Chiusura con sold out al Padova Jazz Festival per la prima mondiale (prossima tappa in Colombia) di Community Based Activity, nuovo progetto della Fire! Orchestra, ensemble ad organico variabile diretto dal sassofonista svedese Mats Gustaffson. Anteprima di Opera Libera, rassegna preparata dal Centro d’Arte su commissione dell’Ateneo patavino, che nel 2022 festeggerà gli ottocento anni, il concerto, prodotto in collaborazione con Area Sismica, è frutto di una residenza romagnola e il primo di due live: sabato al Teatro Verdi nel capoluogo veneto, domenica nell’appena riaperto Teatro Dragoni di Meldola, nel forlivese. L’idea è quella di gettare i semi per una...