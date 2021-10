«Ariaferma», uno spazio comune attraverso le sbarre

Ariaferma il nuovo film di Lenoardo Di Costanzo presentato Fuori concorso all’ultima Mostra di Venezia - e tra i più amati della selezione - conferma il talento di questo regista il cui gesto cinematografico porta in sé, per rimodularla a ogni nuova prova l’esperienza dei passaggi precedenti. Non si tratta (non solo) di «generi», il documentario che è stato il suo primo terreno di confronto col mondo, e la «finzione» - categorie formali che non appartengono alle sue opere (L’intervallo, 2012; L’intrusa, 2017): è questione di messinscena, e di una «giusta distanza» in cui tutto si gioca lungo le traiettorie...